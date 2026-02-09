Vụ xăm lên mặt nghi do ghen tuông ở Cà Mau: Truy tố 2 phụ nữ

Ngày 9/2, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 (tỉnh Cà Mau) đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Như Ý (40 tuổi) và Phan Phương Thảo (24 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật.

Đây là vụ án liên quan đến vụ một phụ nữ ở Cà Mau bị xăm lên mặt nghi do ghen tuông, xảy ra hồi tháng 4/2025.

Vết thương trên mặt M. được cho do người khác xăm lên (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Theo cáo trạng, chiều 10/4/2025, Nguyễn Như Ý nhận được thông tin từ người quen phát hiện chồng của Ý và P.T.H.M. ở nhà nghỉ trên địa bàn xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Ý và Thảo gặp M.. Ý dùng mũ bảo hiểm và tay đánh M.. Sau đó, Ý và Thảo có hành vi khống chế, bắt giữ M. đưa lên ô tô đi về cơ sở thẩm mỹ của Ý ở xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau).

Tại đây, Ý và M. cự cãi đánh nhau. Thảo giữ M. để Ý đánh, dùng kéo cắt tóc của M.. Ý còn lấy máy phun xăm vào trán, mặt, dùng hóa chất đổ lên mặt của M..

Sau đó, người dân điện báo công an địa phương đến giải quyết vụ việc. M. được đưa đến bệnh viện điều trị.

Đến ngày 17/4/2025, P.T.H.M. gửi đơn đến cơ quan công an trình báo sự việc và yêu cầu xử lý hình sự đối với Ý và Thảo.

Qua giám định của cơ quan chức năng, tỷ lệ thương tích của M. là 8%.