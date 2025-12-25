Bảo vệ chung cư ở Hà Nội đánh hội đồng một người đàn ông

Ngày 25/12, một lãnh đạo Công an phường Tương Mai, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh clip tố bảo vệ chung cư K35 Tân Mai, phường Tương Mai, có hành vi đánh người.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh xô xát tại khu vực chung cư K35 Tân Mai, phường Tương Mai.

Người đàn ông bị đánh hội đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo nội dung clip, một người đàn ông mặc áo vàng bị khoảng 3-4 người "quây", đánh hội đồng, trong đó có 3 người mặc áo bảo vệ. Người đăng clip cho biết những người mặc áo bảo vệ là nhân viên bảo an của chung cư K35 Tân Mai.

Theo chỉ huy công an phường, sự việc xảy ra vào tối 23/12. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tương Mai đã nhận thông tin và cử cán bộ đến hiện trường xác minh, làm việc với một số người có liên quan.

“Chúng tôi đã bước đầu xác định được đối tượng và đang xử lý theo quy định pháp luật”, lãnh đạo Công an phường Tương Mai thông tin.