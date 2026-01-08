Hai dáng vẻ của người đàn ông hành hung cô gái ở sảnh chung cư tại Hà Nội

Ngày 7/1, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) mức án 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Khác với dáng vẻ cách đây gần 5 tháng khi lao vào hành hung chị N.T.T. (28 tuổi) tại sảnh chung cư Sky Central (Hà Nội) vào đêm 8/9/2025, khi ra tòa Thành thường cúi mặt, nét mặt và ánh mắt đầy lo âu.

Quá trình trả lời thẩm vấn, bị cáo luôn cúi gằm mặt, giọng nói lí nhí, nhiều lúc người trong phòng xử không nghe rõ Thành nói gì.

Thành khai, đêm 4/8/2025, vợ Thành là N.T.A. (30 tuổi) và chị N.T.T. (28 tuổi) có mâu thuẫn do con của chị T. đánh con Thành.

Sau đó, chị A. đã yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng không được chị này đồng ý đã dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đến 22h ngày 9/8/2025, khi tình cờ gặp chị T. ở sảnh chung cư Sky Central, Thành đã đuổi theo vào nói: "Em có lời gì muốn nói với vợ con anh không".

Do chị T. đáp "không" nên bị cáo đã bức xúc lao vào đánh chị này.

Tại tòa, bà V. (mẹ nạn nhân N.T.T.) khẳng định con mình không có lời lẽ xúc phạm, chửi bới gì N.T.A. như lời khai của Thành.

Bà cho biết, sau khi bị đánh T. đau đớn toàn thân, ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng phải nhập viện điều trị.

Quá trình xét xử, HĐXX nhắc nhở bị cáo sau phiên tòa phải tu dưỡng đạo đức, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội, không tái phạm.

"Nếu tái phạm, bị cáo sẽ có tình tiết tăng nặng", HĐXX nhắc nhở bị cáo Đặng Chí Thành.

Giọng run rẩy, lí nhí nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi đến cộng đồng mạng vì hành động của mình đã ảnh hưởng xấu đến nhiều người.

Thành cho biết, bản thân không có ý định sát hại ai nhưng do ít tiếp xúc với xã hội nên nhận thức còn hạn chế.

Song sau khi có hành động đánh người bị cáo ý thức được việc làm của mình là sai trái pháp luật.

"Bị cáo hành động xuất phát vì thương vợ, xót con. Khi đó vợ bị cáo đang trong thai kỳ, điều trị trầm cảm. Bị cáo cúi đầu xin quý tòa và HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về đỡ đần gia đình", Đặng Chí Thành ngậm ngùi trình bày.

Bị cáo Đặng Chí Thành (Ảnh: Nguyễn Hải).

Công bố bản án, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nguyên tắc ứng xử, vi phạm nếp sống văn minh, trật tự nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự tại nơi có nhiều cư dân sinh sống, ảnh hưởng đến đời sống an ninh, an toàn chung.

Đồng thời, hành vi của Thành còn gây bức xúc trong dư luận nên cần tuyên mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

Khi quyết định mức hình phạt, HĐXX cũng xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xem xét các yếu tố khách quan.

Theo HĐXX, bị cáo phạm tội lần đầu - thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra, xét xử khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải,... nên có các căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

HĐXX cho biết, đối với các hành vi khác của Đặng Chí Thành với chị T. như dùng tay tát, đấm vào mặt, đầu,... tỷ lệ thương tích của nạn nhân là 0%. Do không đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích nên cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích với mức phạt 6,5 triệu đồng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Với hành vi đe dọa của Thành, theo HĐXX bị cáo xác nhận có chửi, đe dọa chị T. là do bức xúc, không làm chủ được bản thân, chứ không muốn tước đoạt tính mạng của ai,... nên không đủ yếu tố cấu thành tội Đe dọa giết người.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho chị N.T.T. hơn 50 triệu đồng (khấu trừ khoản tiền trước đó, bị cáo còn phải nộp gần 1 triệu đồng).