Người phụ nữ bị hai thanh niên bịt mắt, cướp 40 triệu đồng

Ngày 13/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Rơ Lan Đoàn (SN 2006) và Sui Búp (SN 2002), đều trú tại xã Ia Krêl, Gia Lai để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 21h ngày 12/3, Công an xã Đức Cơ, Gia Lai nhận được trình báo của chị Đ.T.M.T. (SN 1988, trú tại xã Đức Cơ) về việc bị 2 đối tượng cướp túi tiền.

Búp (bên phải) và Đoàn (ở giữa) tại cơ quan công an (Công an tỉnh Gia Lai).

Theo chị T., tối 12/3, khi đang ngồi thu mua hạt điều tại một tuyến đường dân sinh thuộc làng Grôn (xã Đức Cơ), chị bất ngờ bị 2 đối tượng là nam giới áp sát từ phía sau.

Các đối tượng này bất ngờ dùng tay kéo chiếc mũ của chị T. đang đội xuống nhằm che kín mặt nạn nhân, rồi giật túi xách bên trong có khoảng 40 triệu đồng. Quá trình gây án, 2 đối tượng này có mang theo một con dao.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Cơ phối hợp lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) truy bắt các đối tượng gây án trong đêm.

Sáng 13/3, lực lượng công an đã bắt giữ Đoàn và Búp tại nhà riêng. Kiểm tra nhà các đối tượng, công an thu giữ một con dao, 2 xe máy và hơn 25 triệu đồng.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.