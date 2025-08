Thiếu niên 15 tuổi cùng 8 đàn em chặn đường, cướp tiền người dân

Ngày 1/8, Công an phường Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh truy xét nhóm 9 đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng này đều ở độ tuổi từ 13 đến 17, do Đỗ Cao T. (15 tuổi) cầm đầu.

Nhóm 9 đối tượng đã được gia đình bảo lãnh (Ảnh: Hoàng Duật).

Trước đó, một người dân đi qua khu vực khóm Đông Thịnh 8 đã đến công an phường trình báo bị một nhóm đối tượng chặn đầu, đe dọa rồi cướp 2,5 triệu đồng. Công an phường Long Xuyên sau đó đã nhanh chóng xác định được danh tính 9 đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã bàn bạc, sử dụng các loại hung khí như khúc gỗ, gạch, mũ bảo hiểm để chặn đường, đe dọa và cướp tài sản của các nạn nhân tại những khu vực vắng vẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã cho gia đình bảo lãnh các đối tượng.