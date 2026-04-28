Người phụ nữ tử vong tại nhà riêng sau tiếng hét thất thanh

Sáng 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định truy tìm ông H.H.T. (SN 1974, trú xã Sơn Tiến) để phục vụ điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, ông T. bị nghi liên quan đến cái chết của bà N.T.T.H. (SN 1980, trú xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Hương Sơn).

Khoảng 19h ngày 27/4, người dân sống gần nhà bà H. nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy sang kiểm tra. Tại hiện trường, họ phát hiện bà H. nằm gục giữa nhà, bên cạnh có vết máu và một con dao.

Qua khám nghiệm và điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị đâm nhiều nhát. Nghi phạm được xác định là ông T., lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt.

Theo chính quyền địa phương, bà H. đã ly hôn, sống cùng mẹ ruột và có một con trai đang học xa nhà.