Tài xế xe đầu kéo vượt đường sắt khi gác chắn đang hạ

Ngày 28/4, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã xác minh, lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe đầu kéo về hành vi vượt qua đường ray khi đèn đỏ đã sáng.

Tài xế bị xử phạt là N.Đ.T. (SN 1990, trú tại xã Trường Ninh, Quảng Trị). Lúc 16h50 ngày 15/4, ông T. điều khiển xe đầu kéo biển số 73H-035.xx kéo theo rơ-moóc 74RM-012.xx đi qua khu vực giao nhau giữa đường sắt và đường bộ thuộc địa phận xã Trường Ninh.

Xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ (Ảnh: Cắt từ clip cơ quan chức năng cung cấp).

Mặc dù có tín hiệu cảnh báo, gác chắn bắt đầu hạ xuống nhưng tài xế T. vẫn điều khiển phương tiện băng qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo, không cố tình vượt qua đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đang hoạt động.