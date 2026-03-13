Đường dây mua bán trái phép hóa đơn thu lợi hàng chục tỷ đồng

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi), cùng trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Quá trình điều tra xác định, Hiếu đã đứng ra thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng.

Hai đối tượng Trần Văn Hiếu và Lê Xuân Lợi tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hiếu sử dụng căn cước của mình và người thân trong gia đình để đăng ký thành lập các hộ kinh doanh, sau đó mua phần mềm, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và tổ chức hoạt động bán trái phép hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Khi có nhu cầu mua hóa đơn, khách hàng sẽ liên hệ với Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng Zalo để cung cấp thông tin người mua, nội dung hàng hóa, giá trị hóa đơn cần xuất, thỏa thuận chi phí mua hóa đơn và các giấy tờ kèm theo như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hiếu chỉ đạo Lợi (là cháu ruột của Hiếu), sử dụng máy tính truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu và xuất hóa đơn bán hàng, sau đó gửi cho khách hàng.

Để hợp thức dòng tiền thanh toán, Hiếu mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên chủ các hộ kinh doanh để khách hàng chuyển tiền theo giá trị hóa đơn đã xuất. Sau khi nhận tiền, Hiếu rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại cho khách hàng sau khi trừ tiền bán hóa đơn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Hiếu và Lợi đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.