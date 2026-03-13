Đứng tên đất mua chung, tự ý bán lấy hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 13/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú tại xã Duy Xuyên, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước đây gia đình ông L.C.N. (trú tại TPHCM) và gia đình Hải từng sinh sống cùng xóm tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên, do đó 2 bên quen biết và có mối quan hệ thân thiết từ lâu.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Năm 2023, trong một lần ông N. về quê thăm gia đình, 2 bên đã bàn bạc góp vốn cùng mua một thửa đất và căn nhà gắn liền với đất để đầu tư.

Hai bên thống nhất mua thửa đất có diện tích hơn 130m2, loại đất ở nông thôn tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ. Do tin tưởng nhau nên 2 bên thỏa thuận để Hải đứng tên chủ sở hữu trên giấy tờ nhà đất.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do cần tiền trả nợ cá nhân, Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng mà không thông báo cho ông N. biết. Sau khi nhận tiền, Hải đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người góp vốn.