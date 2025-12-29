Người mẹ nghi dùng dao gây thương tích cho con và chính mình

Ngày 29/12, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, xác nhận vụ việc bà L.T.N. (SN 1977) được cho là có biểu hiện tâm lý bất ổn đã dùng dao cứa cổ con gái là cháu L.T.B.T. (SN 2023) và tự gây thương tích cho chính mình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 1h ngày 24/12, khi bà N. đang ngủ cùng hai con gái là cháu L.T.B.T. và cháu L.T.H. (SN 2013), bất ngờ bà N. vùng dậy, la hét, dùng dao cứa vào vùng cổ của cháu T..

Bản Tân Sơn, nơi xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh (Ảnh: Google Maps).

Tiếng kêu cứu của cháu H. đã đánh thức L.V.T. (SN 1999, con trai bà N.) đang ở phòng khác. T. kịp thời chạy sang khống chế, tước con dao khỏi tay mẹ. Tuy nhiên, sau đó bà N. tiếp tục dùng một con dao rọc giấy tự cứa vào vùng cổ của mình.

Cả hai nạn nhân nhanh chóng được người thân, chính quyền địa phương đưa đi cấp cứu. Cháu T. bị vết thương hở vùng cổ, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Bà N. bị thương nhẹ ở vùng cổ, nhưng tinh thần có biểu hiện bất ổn.

Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết thêm, qua xác minh ban đầu, bà N. có 5 người con, người lớn nhất sinh năm 1999, con út sinh năm 2023. Chồng bà N. đã mất vào tháng 4.

“Qua nắm bắt ban đầu, bà N. có biểu hiện tâm lý không ổn định. Các nạn nhân may mắn không tử vong nhưng bị thương, đang được theo dõi, điều trị. Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định”, ông Hùng chia sẻ.