Người đàn ông cầm dao đâm loạn xạ trong bệnh viện, nhiều người bị thương

Trưa 23/10, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, xác nhận vụ việc xảy ra lúc gần 10h cùng ngày tại khu vực tầng 3 của tòa nhà 7 tầng trong khuôn viên bệnh viện.

Theo ông Hải, thời điểm đó một đối tượng lạ mặt cầm theo dao gọt hoa quả, bất ngờ xông vào hành lang bệnh viện ra tay tấn công những người có mặt.

Khung cảnh hỗn loạn tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An (Ảnh: Tr. Lộc).

Vụ việc khiến ít nhất 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân bị thương, được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

“Đối tượng đi vào bệnh viện, gặp ai cũng đâm. Hắn đã tấn công 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân, thậm chí suýt ôm một cháu bé để ném xuống đất, may mắn được nhân viên bệnh viện kịp thời can thiệp.

Sau đó hắn tiếp tục truy đuổi một nhân viên khác vào phòng để đâm thì bị khống chế”, ông Hải nói.

Một trong số 5 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An (Ảnh: Lê Quyết.)

Ngay sau khi khống chế được đối tượng, lực lượng Công an Nghệ An có mặt tại hiện trường, bắt giữ và đưa người này về trụ sở để điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như động cơ gây án.