Đường dây tội phạm xuyên biên giới (Kỳ 3): Vỏ bọc “hiệp sĩ” trục lợi

Trong quá trình đấu tranh, triệt phá băng tội phạm xuyên biên giới do “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng bọn thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, phát hiện thêm nhóm người hoạt động phi pháp do Huỳnh Cao Cường (SN 1995, ngụ phường Tân Hưng) cầm đầu.

Cường thường xuyên dàn dựng các clip giải cứu người ở Campuchia miễn phí, nhằm đánh bóng bản thân rồi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có tài khoản TikTok với gần 360.000 lượt theo dõi. Anh ta cũng dùng câu châm ngôn “Đức Năng Thắng Số”, gắn vào tài khoản mạng xã hội của mình với ý nghĩa “con người khi sống có đức sẽ thay đổi vận mệnh đã định sẵn”.

Thậm chí, khi nhóm Nguyễn Thanh Hải bị bắt, Cường còn đăng bài với nội dung mỉa mai: “Mồm thì miễn phí, nhưng lấy tiền người nhà xong phủ nhận”.

Đối tượng Huỳnh Cao Cường (Ảnh: Nguyễn Trang).

Những hành động của Cường khiến nhiều người tin rằng anh ta là một “hiệp sĩ” chân chính, chỉ làm việc nghĩa. Thế nhưng, tài liệu của cơ quan điều tra lại chỉ ra rằng, Cường có bộ mặt hoàn toàn khác với hình ảnh thể hiện trên mạng xã hội.

Từ đầu bếp đến đường dây “giải cứu” người ở Campuchia

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2023, Huỳnh Cao Cường xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, để sang Campuchia. Cường sau đó vào làm đầu bếp trong nhà hàng tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Trong quá trình làm việc, anh ta nghe được câu chuyện của khách vào ăn uống về việc đang chờ một người Việt Nam được giải cứu do bị bắt sang Campuchia. Cường lấy điện thoại di động quay video cuộc nói chuyện và đăng lên mạng xã hội TikTok.

Sau đó, có một người Campuchia tên là Tô liên hệ với Cường nói có ai muốn giải cứu người nhà bị bắt đưa sang Campuchia thì liên hệ với anh ta. Từ đây, Cường nảy sinh ý định kiếm tiền, Cường đăng tin với nội dung nhận giải cứu người bị bắt qua Campuchia trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Huỳnh Cao Cường (Đức Năng Thắng Số).

Khi có người liên hệ, Cường có nhiệm vụ lấy thông tin lai lịch của người bị bắt gửi cho Tô để anh ta đi tìm tại các khu tự trị gần biên giới Việt Nam. Khi tìm được, Tô sẽ gửi hình ảnh và mức giá để Cường xác nhận với gia đình bị hại.

Thường thì Tô sẽ báo giá 185-240 triệu đồng, tuỳ thuộc khu vực nạn nhân bị bắt. Khi Tô chốt giá, Cường sẽ nâng số tiền giải cứu lên 280-400 triệu đồng/trường hợp. Sau đó, Tô sẽ liên lạc với đối tượng tên Phong, chở bị hại đến gần cửa khẩu Mộc Bài, thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Khi tới nơi, Phong sẽ báo cho Cường, Cường liên lạc với các đối tượng khác để sắp xếp xe, chở bị hại về đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh rồi tiếp tục sắp xếp đưa nạn nhân về quán ăn của Cường tại địa chỉ 14 Vĩnh Khánh, phường Khánh Hội, để bàn giao cho người thân.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt, Cường đã thực hiện giải cứu thành công khoảng 30 trường hợp. Lần gần nhất, các đối tượng đã giải cứu nạn nhân C.Đ.T..

Huỳnh Cao Cường cùng đồng bọn bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 12h ngày 28/10/2025, ông C.Đ.Tr. gọi điện thoại cho Cường để nhờ giải cứu con trai là C.Đ.T.. Cường yêu cầu người cha cung cấp CCCD, vị trí định vị, số phòng, số tòa và ảnh của anh T.. Đồng thời, Cường báo giá giải cứu là 350 triệu đồng và ông Tr. đồng ý.

Sau đó, Cường hướng dẫn ông Tr. đến quán ăn của mình tại địa chỉ 14 Vĩnh Khánh, phường Khánh Hội, để tạo niềm tin và nói người cha thuê khách sạn gần đó để chờ đón con trai khi được giải cứu về.

Đến tối 29/10/2025, Tô gửi hình ảnh của C.Đ.T. qua cho Cường để Cường gửi cho ông Tr.. Sau khi xác nhận đúng người thân, ông Tr. đã chuyển cho Cường 350 triệu đồng.

Một ngày sau, các đối tượng sắp xếp, đưa T. về đến số 14 Vĩnh Khánh bàn giao cho gia đình. Trong lần giải cứu này, Cường chuyển cho Tô 190 triệu đồng, chuyển cho một tài xế 6,7 triệu đồng, còn anh ta hưởng hơn 153 triệu đồng.

Ngoài ra, Cường khai nếu bị hại ở khu vực O'Smach (tỉnh Oddar Meanchey) thì Phong sẽ là người phụ trách đưa qua biên giới về Việt Nam với giá 12 triệu đồng. Trường hợp bị hại ở các tỉnh gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài thì Cường sẽ liên hệ đối tượng tên Tấn để đưa về với giá 3,7-4,7 triệu đồng, hoặc liên hệ đối tượng tên Thừa với giá 5,7-6,7 triệu đồng.

Nâng giá tiền “giải cứu” nạn nhân

Tiến hành làm việc với các nạn nhân, công an xác định khoảng tháng 4/2025, anh H.V.C. (SN 1998, ngụ tỉnh An Giang) kết bạn làm quen với tài khoản Facebook “Xuyên Biên Giới” tên là Thanh.

Qua nhiều lần trao đổi, ngày 17/4/2025, C. nói với Thanh rằng có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Khi đó, Thanh nói có việc làm tại Campuchia, với mức lương 20-30 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí cho chuyến đi, chỉ cần chụp hình gửi CCCD qua để Thanh làm hộ chiếu và C. đồng ý.

Đến khoảng 20h ngày 23/4/2025, có một tài xế lái ô tô đến đón C. tại nhà và chở đến Bến xe An Sương. Sau đó, C. được đưa sang một ô tô khác chở đến Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh rồi được xe ôm chở qua biên giới.

Đến khoảng 14h ngày 24/4/2025, C. đến khu tự trị O'Smach của Campuchia, gặp một người Trung Quốc và một người phiên dịch viên. Họ thu điện thoại và nói C. bị người ta lừa bán qua công ty với giá 150 triệu đồng để làm công việc gọi điện thoại lừa đảo trong vòng một năm.

Đường dây tội phạm xuyên biên giới bị công an bắt, đưa về Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Trang).

Lúc đầu, C. không đồng ý làm việc, nên nhóm người cho nạn nhân gọi điện thoại về gia đình để xin tiền chuộc về với giá 200 triệu đồng. Khi đó, ông H.V.L. (cha của C.) nói con trai đợi vài ngày để kiếm tiền chuộc, đồng thời ông lên TikTok thì thấy tài khoản "Huỳnh Cao Cường" có đăng bài giải cứu người bên Campuchia nên liên hệ nhờ giải cứu.

Cường nhận lời và yêu cầu phía nạn nhân cung cấp vị trí C. bị bắt giam. Sau khi lấy được thông tin, Cường gửi cho Tô và thông báo cho gia đình phí đưa C. về đến nhà với giá 350 triệu đồng.

Đến 13h ngày 30/4/2025, Tô tìm thấy C. thì chụp hình gửi cho Cường để gia đình xác nhận. Sau đó, Tô thông báo đã giải cứu C. thành công rồi giao cho Phong để chở nạn nhân đến cửa khẩu Mộc Bài, rối tiếp tục đón xe đưa C. về số 14 đường Vĩnh Khánh, phường Khánh Hội.

Sau khi nhận được số tiền 350 triệu đồng của gia đình bị hại, Cường chuyển 200 triệu đồng cho Tô, chuyển cho bên vận chuyển hơn 13 triệu đồng và thu lời bất chính gần 137 triệu đồng.

Trước đó, đầu tháng 11/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, anh T.T.P. (SN 2006, ngụ TPHCM) có quen biết với đối tượng tên Tý. Anh P. được Tý hứa hẹn công việc có lương cao tại Tây Ninh. Ngày 11/11/2024, Tý đặt xe cho P. từ TPHCM đến Tây Ninh.

Sau khi gặp Tý tại cửa khẩu Mộc Bài, P. được một người xe ôm chở qua đường tiểu ngạch đến Campuchia. Khi đó, P. mới biết mình đang ở Campuchia, cụ thể là chợ đêm Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài.

Sau nhiều lần bị bán qua các công ty, đến tháng 5/2025, P. gửi định vị cho mẹ là bà N.T.N. (SN 1986). Thông qua TikTok, bà N. biết đến Cường và nhờ anh ta giải cứu con trai. Cường đồng ý và ra giá 350 triệu đồng.

Sau khi lấy thông tin gửi cho Tô, đến ngày 18/6/2025, P. được Tô giải cứu và đưa ra ngoài rồi giao cho Phong chở về cửa khẩu Mộc Bài. Các đối tượng tiếp tục sắp xếp, chở nạn nhân về quán ăn của Cường ở số 14 Vĩnh Khánh, bàn giao cho người mẹ.

Số tiền nhận được từ bà N., Cường chuyển Tô 240 triệu đồng, bản thân anh ta hưởng 84 triệu đồng, số còn lại chuyển cho các tài xế. Ngoài 2 vụ trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, còn xác định Cường và đồng bọn thực hiện thêm nhiều phi vụ khác. Có vụ, Cường chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Cường tạo vỏ bọc là người chuyên “giải cứu” nạn nhân không vụ lợi, nhưng thực chất nâng giá tiền chuộc để hưởng chênh lệch từ các gia đình bị hại.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây này.