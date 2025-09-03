Người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu tại TPHCM

Sáng 3/9, người dân ở đường Bình Chuẩn 10, khu phố Bình Quới A, phường Thuận Giao, TPHCM (phường Bình Chuẩn, tỉnh Bình Dương cũ) nghe tiếng la hét thất thanh tại căn nhà trong khu dân cư.

Mọi người ra kiểm tra, phát hiện người phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà, bên cạnh có 2 con dao.

Công an có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Bạn đọc cung cấp).

Do hoảng sợ, người dân xung quanh không dám tiếp cận hỗ trợ. Sau đó, nạn nhân được chính người chồng đưa đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở vùng cổ.

Công an đã tạm giữ người chồng để lấy lời khai. Bước đầu, người này thừa nhận hành vi gây thương tích khiến vợ nguy kịch. Một hàng xóm cho biết bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng có nhiều vết máu.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.