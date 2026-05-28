Người điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết bị phạt 50 triệu đồng

Chiều 28/5, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) 50 triệu đồng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Viết Linh tại phiên tòa (Ảnh: Hoài Anh).

Theo cáo trạng, khoảng 10h20 đến 13h30 ngày 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tại khu vực ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Viết Linh đã đỗ ô tô biển kiểm soát 38A-612.xx không đúng nơi quy định.

Điều này đã gây cản trở khiến ô tô do nam thanh niên 29 tuổi chở người thân đi chúc Tết không di chuyển được. Khi nam thanh niên yêu cầu Nguyễn Viết Linh di chuyển xe, hai bên lời qua tiếng lại, cãi vã nhau.

Sau đó, Linh tiếp tục điều khiển thêm ô tô biển kiểm soát 38A-258.xx ra cố ý đỗ chắn phía sau xe của nam thanh niên nhằm không cho xe của người này di chuyển.

Sau khi lực lượng công an đến làm việc, giữa hai bên vẫn tiếp tục cãi vã, gây ồn ào tại khu dân cư, gây tụ tập đông người hiếu kỳ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và giao thông tại cộng đồng khu dân cư.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, Nguyễn Viết Linh còn phát ngôn mang tính khoe khoang mối quan hệ và tài sản.

Đến ngày 26/2, Linh bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh về tội Gây rối trật tự công cộng.