Người đàn ông tử vong trên núi Thiên Bút trong tình trạng lõa thể

Ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), cho biết công an đã bàn giao thi thể người đàn ông được phát hiện trên núi Thiên Bút cho gia đình lo hậu sự. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người này tử vong do sử dụng ma túy quá liều.

Nhà hoang trên núi Thiên Bút (Ảnh: Quốc Triều).

Khoảng 17h ngày 26/5, người dân phường Cẩm Thành phát hiện có nạn nhân tử vong trên núi Thiên Bút trong tình trạng không mặc quần áo, nên trình báo công an. Qua điều tra, công an xác định là N.L.D. (SN 1989, trú tại phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi).

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện quần áo của nạn nhân và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Gần hiện trường có một xe máy bị ngã. “Nạn nhân là người nghiện nên có thể đến núi Thiên Bút để sử dụng ma túy rồi tử vong. Công an đã bàn giao thi thể người này cho gia đình tổ chức an táng”, ông Hưng thông tin.

Núi Thiên Bút nằm ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, tại đây có một số căn nhà bị bỏ hoang.