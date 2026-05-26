Phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy keo sau 10 ngày mất tích

Ngày 26/5, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) xác nhận đã tìm thấy thi thể ông H.T.N. (64 tuổi, trú tại xóm Bắc, thôn Thuận Hòa), người được gia đình trình báo mất tích từ ngày 16/5.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể ông N. nằm khuất dưới lùm cây tại khu đất trồng keo ở xóm Bắc, thôn Thuận Hòa, nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông sau 10 ngày mất tích (Ảnh: Công an xã Bình Hiệp).

Nhận tin báo, Công an xã Bình Hiệp đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể có một xe máy màu xám đen, biển kiểm soát 77X3-80xx, được cho là của nạn nhân, trên xe có một mũ bảo hiểm màu xanh lá. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần xám, áo tối màu, thi thể đã trong quá trình phân hủy.

Trước đó, Công an xã Bình Hiệp đã phát thông báo tìm kiếm ông N.. Theo thông tin từ gia đình, sáng 16/5, ông N. rời nhà đến khu vực thôn Mỹ Thạch (xã Bình Hiệp) rồi không trở về. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông có gọi điện cho người thân trước khi mất liên lạc.