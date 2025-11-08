Ông lão 72 tuổi thoát bẫy lừa đảo qua mạng nhờ nhớ lời công an dặn

Ngày 8/11, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 17h ngày 4/11, ông Trần Xuân Kiều, Chủ tịch UBND xã Mao Điền (Hải Phòng), thông tin tới Thượng tá Nguyễn Trọng Hiển, Trưởng Công an xã, về việc một công dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng.

Ông N.V.C. (phải) thông tin vụ việc với công an xã (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, Công an xã Mao Điền phân công cán bộ xác minh vụ việc. Theo kết quả ban đầu, khoảng 20h ngày 3/11, ông N.V.C. (SN 1953, trú tại thôn Quý Dương), nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ cơ quan pháp luật.

Đối tượng thông báo ông C. “liên quan đến vụ án lừa đảo” với số tiền 20 tỷ đồng. Khi thấy ông hoang mang, kẻ này liên tục gọi điện đe dọa và hỏi về tài khoản ngân hàng. Biết ông không có tài khoản mà chỉ có sổ tiết kiệm, đối tượng yêu cầu ông sáng hôm sau rút tiền để “phục vụ điều tra”.

Sáng 4/11, đối tượng tiếp tục gọi thúc giục. Ông Chính ra ngân hàng rút 50 triệu đồng, song trước khi chuyển, ông nhớ lại nội dung tuyên truyền của công an xã về thủ đoạn giả danh cơ quan pháp luật để lừa đảo. Nghi ngờ, ông dừng lại và đến gặp Chủ tịch UBND xã để hỏi rõ.

Tiếp nhận thông tin, ông Trần Xuân Kiều chỉ đạo lực lượng công an xã xác minh, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, giải thích cho ông C. hiểu rõ chiêu trò lừa đảo. Khi liên lạc lại số điện thoại của đối tượng, công an phát hiện máy đã bị khóa.

Nhờ sự hướng dẫn kịp thời của chính quyền và công an xã, ông C. đã nhận thức được hành vi lừa đảo, kịp thời bảo vệ tài sản.

Công an xã Mao Điền khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và làm theo các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật không làm việc qua điện thoại và không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra. Vụ việc của ông Chính là lời cảnh báo thiết thực giúp người dân nâng cao ý thức, phòng tránh tội phạm lừa đảo qua mạng.