Vụ dàn cảnh cướp của ở Cần Thơ: Nhiều đối tượng đầu thú, lập công chuộc tội

Liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản ở Liên Hoa Bảo Tháp, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định truy tìm người đối với 14 đối tượng trong vụ việc.

Trước đó, ngày 22/3, đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1982, trú tỉnh An Giang) đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

14 đối tượng được công an ra thông báo truy tìm (Ảnh: CTV).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ kêu gọi người phạm tội đang lẩn trốn hãy nhanh chóng ra đầu thú; đề nghị gia đình, người thân của người phạm tội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực giáo dục, thuyết phục, động viên, giúp đỡ để người phạm tội ra đầu thú.

Tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật người phạm tội ra đầu thú có thể được xem xét cho tại ngoại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn, giảm nhẹ hình phạt, giảm án...

Hiện nay đã có nhiều đối tượng tự giác ra đầu thú, khắc phục hậu quả, hợp tác với Cơ quan Cảnh sát điều tra để lập công chuộc tội. Đây là cơ hội tốt để người phạm tội tự khắc phục lỗi lầm, ăn năn, hối cải, đoàn tụ gia đình, trở về hòa nhập với cộng đồng, làm ăn lương thiện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội; không còn phải trốn tránh, lo sợ bị bắt.

Ngược lại nếu người phạm tội tiếp tục lẩn trốn hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Ai bao che, chứa chấp hoặc biết mà không tố giác tội phạm thì tùy tính chất, mức độ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Người đầu thú có thể trực tiếp đến trình diện; gọi điện thoại; thông qua người thân liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự), Công an TP Cần Thơ, địa chỉ: Số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc trao đổi trực tiếp với Điều tra viên Trịnh Phi Hùng, SĐT: 0918.550.444 để được hướng dẫn.