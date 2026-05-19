Vác ghế đuổi đánh khách nhậu bàn bên, 4 thanh niên bị bắt

Ngày 19/5, Công an phường Vĩnh Châu phối hợp Công an TP Cần Thơ thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng Thạch Thal (26 tuổi), Lê Hoàng Gia Khang (21 tuổi), Trần Vinh (28 tuổi) và Lý Đà Rô (24 tuổi); cùng trú tại xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, khoảng 23h ngày 1/5, Thạch Thừa (37 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ) cùng Khang, Đà Rô, Thal, Vinh và nhiều đối tượng khác đến nhậu tại quán ăn trên địa bàn phường Vĩnh Châu.

Cùng thời điểm trên, anh Thái Thanh K. (36 tuổi) đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn ở bàn bên cạnh. Trong lúc nhậu, giữa 2 nhóm phát sinh mâu thuẫn.

Thạch Thừa đã kích động nhóm bạn đi cùng dùng ghế và nhiều vật dụng khác rượt đuổi, đánh anh K. từ trong quán ra khu vực sân bóng đá gần đó. Vụ ẩu đả khiến anh K. bị thương vùng đầu, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ tổ chức xác minh, truy xét, mời làm việc các đối tượng liên quan. Riêng Thạch Thừa hiện không có mặt tại địa phương.

Xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng nên cơ quan công an tiến hành khởi tố, bắt tạm giam theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng.