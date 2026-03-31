Bắt "siêu lừa đảo" chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng bằng hình thức vay đáo hạn

Ngày 31/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa tạm giam Đặng Thanh Hùng (SN 1985) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến 2025, Hùng lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân nói dối rằng cần tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn từ 3 đến 5 ngày, sau đó sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi.

Thời gian đầu, Hùng trả tiền đúng hẹn nên tạo được lòng tin. Sau đó, Hùng tiếp tục vay tiền nhiều lần với số tiền lớn hơn, nhưng thực chất không dùng đáo hạn ngân hàng mà để trả nợ, trả lãi cho các khoản vay trước và tiêu xài cá nhân.

Từ ngày 23/9/2024 đến ngày 16/4/2025, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng vay với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, Hùng chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Trung, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để người dân cảnh giác.

Đối tượng lợi dụng các mối quan hệ quen biết, làm ăn, vay mượn dân sự để tạo lòng tin, sau đó đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao trong thời gian ngắn. Ban đầu đối tượng thường trả tiền đúng hẹn để tạo uy tín, khi người bị hại tin tưởng thì tiếp tục vay với số tiền lớn rồi chiếm đoạt.

Cơ quan công an cảnh báo đây là phương thức, thủ đoạn đã xảy ra ở nhiều nơi nhưng người dân vẫn dễ mất cảnh giác do tin tưởng quen biết hoặc vì lãi suất cao mà không tìm hiểu kỹ mục đích vay, khả năng tài chính của người vay; không nên cho vay số tiền lớn chỉ dựa trên quan hệ quen biết hoặc lời hứa miệng, để tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo: Ai là bị hại hoặc người có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Đặng Thanh Hùng thực hiện, đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ, địa chỉ: Số 37 đường số 1, khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ, liên hệ điện thoại 0939949869 gặp Trung tá Lê Phước Trung, Điều tra viên.