Bắt giữ kẻ bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản

Ngày 19/4, thông tin từ Công an phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ), đơn vị vừa bắt giữ Huỳnh Quêl (44 tuổi, trú tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ), là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 14/8/2025, Huỳnh Quêl bị phát hiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, đối tượng được cho về địa phương nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 10/10/2025.

Trong thời gian lẩn trốn, Quêl đến tỉnh Lâm Đồng làm thuê tại các vườn cà phê.

Đến ngày 16/4, ông ta trở lại TP Cần Thơ và sau đó bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên địa bàn phường Mỹ Xuyên.