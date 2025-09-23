Công an TPHCM cảnh báo thủ đoạn dùng nghệ sĩ quảng cáo cờ bạc

Ngày 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM (PA05) cảnh báo về hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình.

Theo Phòng PA05, các thủ đoạn quảng cáo đánh bạc hiện nay như: tạo các trang mạng xã hội đa chủ đề và lồng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc; sử dụng sự ảnh hưởng của người nổi tiếng, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng để quảng cáo; khuyến khích tham gia với mức thưởng, tặng quà hấp dẫn...

Công an TPHCM lưu ý quảng cáo cá cược là hoạt động bị cấm tại Việt Nam. Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lớn, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Do đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho các tệ nạn cờ bạc trên mạng. Đồng thời, người dân cần lên án các hành vi tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật và chủ động thông báo thủ đoạn này đến với người thân, bạn bè, gia đình để nắm thông tin và phòng ngừa.

Hình ảnh xuất hiện trong MV "Mãi mãi là anh em" được cho có logo trang cờ bạc trên áo diễn viên (Ảnh: Cắt từ clip).

Cùng ngày, Công an TPHCM đã mời làm việc với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, diễn viên Đại An cùng một số ca sĩ trong nhóm Ngũ Hổ Tướng sau lùm xùm vụ MV “Anh em trước sau như một” dính nghi án gắn logo của trang cá độ.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Cả 5 người cùng góp mặt trong MV “Anh em trước sau như một” là bài hát chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên ra mắt vào tối 21/9.

Sản phẩm này sau khi ra mắt được các thành viên trong nhóm cùng đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Tuy nhiên, MV vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khi bị khán giả phát hiện có chi tiết gắn logo liên quan đến website cá độ. Ít giờ sau, bản MV này không còn dấu vết logo trên, dấy lên nghi vấn sản phẩm đã bị xóa rồi đăng tải lại phiên bản mới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 22/9, đại diện truyền thông của Ưng Hoàng Phúc khẳng định rằng, phiên bản phát hành trên kênh của nam ca sĩ từ đầu (từ ngày 18/9) không có hình ảnh website cá độ và phía Ưng Hoàng Phúc cũng không thực hiện xóa hay chỉnh sửa MV.

Người đại diện nhấn mạnh rằng, những gì liên quan đến bản MV trên kênh nghệ sĩ khác không thuộc phạm vi quản lý của Ưng Hoàng Phúc.