Chặn xe chở 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về TPHCM

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Trọng (SN 1992) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tài xế Trường cùng 40 tấn đường cát được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 10/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một xe đầu kéo chở theo container chứa khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Qua điều tra, Công an TPHCM xác định, ngày 8/9, Bùi Xuân Trọng được một người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển đường cát từ khu vực Cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) về TPHCM với tiền công 8 triệu đồng.

Cùng ngày, Trọng lái xe đầu kéo chở theo container rỗng xuất phát từ Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến Cửa khẩu Hoa Lư. Tại đây, bị can được một người đàn ông hướng dẫn đưa xe qua đường tiểu ngạch sang Campuchia, nhận 800 bao đường cát, nặng khoảng 40 tấn và quay về Việt Nam.

Số đường cát bị tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trọng nhận biên bản giao nhận vận chuyển và 3 hóa đơn bán hàng ghi ngày 22/7, nhằm hợp thức hóa nguồn gốc lô hàng. Đến 0h30 phút ngày 10/9, xe của Trọng chạy trên quốc lộ 13 (thuộc phường Phú An, TPHCM) bị công an kiểm tra, phát hiện.

Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đơn vị kiên quyết đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhằm bảo vệ thị trường trong nước, giữ vững an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.