Nhiều cư dân tại chung cư ở TPHCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Ngày 26/9, nhiều cư dân sống tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình phản ánh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở cửa tiệm R.R..

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Đăng Anh Tuấn (SN 1998, ngụ phường Long Bình), cho biết, chiều 23/9, trong lúc đón con đi học về, anh mua bánh mì tại tiệm R.R. trước cổng trường trong đường nội khu chung cư. Về nhà, vợ anh và con trai 3 tuổi cùng ăn.

Sáng hôm sau, vợ con anh Tuấn liên tục bị sốt cao, nôn ói và tiêu chảy. Đến sáng 25/9, anh đưa vợ con vào bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán, hai mẹ con bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn.

Nhiều người sau khi ăn bánh mì bị nôn ói, tiêu chảy phải đến bệnh viện điều trị (Ảnh: Nguyên Thảo).

"Khi tới bệnh viện khám, bác sĩ nói nhiều người cũng nhập viện trong tình trạng giống vợ con tôi. Tôi nghi nguyên nhân xuất phát từ việc ăn bánh mì tại cửa tiệm nói trên. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã trình báo với chính quyền địa phương", anh Tuấn nói.

Tương tự, chị Thảo (SN 1994, ngụ phường Long Bình) cùng chồng cũng bị nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa tiệm R.R. vào sáng 24/9.

"Sáng 25/9, hai vợ chồng tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn ói, sau đó bị tiêu chảy. Sáng nay, hai vợ chồng tôi đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết vụ việc trên", chị Thảo cho hay.

Không chỉ anh Tuấn và chị Thảo, hàng chục người khác cũng phản ánh tình trạng tương tự trong nhóm chung của cư dân trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Long Bình cho biết, phường đã nắm thông tin, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bác sĩ chẩn đoán vợ con anh Tuấn bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chiều 26/9, lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Việt (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, nơi này đang tiếp nhận điều trị cho 2 trường hợp trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.N.B.U. (7 tuổi) nhập viện ngày 23/9 trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Trường hợp thứ 2 là N.N.B.A. (4 tuổi) nhập viện với chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa.

Sau điều trị 2 ngày, tình trạng các bệnh nhân đang dần ổn định.