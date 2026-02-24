Người đàn ông ở Tây Ninh làm việc trên tàu biển để trốn truy nã

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ Mai Tấn Chiêu (SN 1982, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó, Chiêu liên quan đến một vụ hủy hoại tài sản tại địa phương rồi bỏ trốn.

Chiêu (phải) bị công an bắt giữ khi đang tìm đường về quê ăn Tết (Ảnh: N.H.).

Ngày 27/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với Chiêu. Rời khỏi nơi cư trú, người này lẩn trốn qua nhiều địa phương, sau đó xuống tỉnh Vĩnh Long xin làm việc trên tàu biển.

Đến ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khi Chiêu tìm cách theo tàu về nhà đón Tết cùng gia đình, tổ công tác đã phát hiện, khống chế và đưa người này về trụ sở làm việc.

Công an tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Chiêu theo quy định pháp luật.