Người đàn ông tử vong trong rừng với nhiều vết thương trên cơ thể

Dân trí Sau khi ông T. vào rẫy không về, người nhà tổ chức tìm kiếm thì phát hiện ông T. đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Ngày 9/12, một lãnh đạo xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong rừng. Nạn nhân được xác định là ông L.V.T. (SN 1964, trú ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: CTV).

Thông tin ban đầu cho biết, cách đây khoảng một tuần, ông T. vào trang trại của gia đình tại xã Tiến Thành để làm rẫy. Sau nhiều ngày không thấy ông T. ra trung tâm xã mua gạo và thực phẩm, người nhà đã tổ chức vào rừng tìm kiếm.

Đến khoảng gần 19h ngày 8/12, người nhà tá hỏa phát hiện ông T. đã tử vong tại dốc Hồng, thôn Tây Bắc Tiến, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an xã Tiến Thành nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, sau đó báo cáo lên Công an huyện Yên Thành. Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, nghi phạm gây ra cái chết cho ông T. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Tú