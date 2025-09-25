Người đàn ông ném vỏ chai bia khiến bạn nhậu gục tại chỗ

Trưa 25/9, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, thành phố Huế, xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ ẩu đả trên bàn nhậu, khiến một người bị thương phải nhập viện.

Sáng cùng ngày, Công an phường Thanh Thủy đã tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ vụ việc, có hướng xử lý phù hợp.

Người đàn ông gục ngã sau khi bị bạn nhậu ném vỏ chai bia trúng vùng đầu (Ảnh cắt từ video đăng trên Facebook Phóng viên Huế).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh 5 người đàn ông tổ chức ăn nhậu tại một gia đình trên địa bàn phường Thanh Thủy.

Trong lúc cả nhóm đang ngồi ăn uống, một người đàn ông trong hội bất ngờ đứng dậy, cúi xuống gầm bàn, nhặt nhiều vỏ chai bia rồi ném liên tiếp về phía bạn nhậu ngồi đối diện.

Khi nạn nhân đã ngã gục, gã đàn ông vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục hành hung những người lao vào can ngăn.

Theo người nhà nạn nhân, vụ việc xảy ra vào lúc 21h ngày 24/5. Nạn nhân là ông N.Đ.T., còn người đàn ông ra tay với bạn nhậu tên là P., cùng trú tại phường Thanh Thủy.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được cho là giữa 2 người có xảy ra tranh cãi trong lúc cùng ăn nhậu.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa ông T. đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ông T. nhập viện cấp cứu lúc 23h cùng ngày, với vết thương ở vành tai, chẩn đoán chấn động não.

Các bác sĩ đã khâu vết thương, đồng thời chụp cắt lớp, kiểm tra hộp sọ cho bệnh nhân. Ông T. đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Huế.