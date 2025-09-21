Người đàn ông bị nhóm thanh niên hành hung nằm gục tại chỗ

Ngày 21/9, Công an xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc ông N.G.G. (trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Gia Tường), bị một nhóm thanh niên hành hung dẫn đến phải nhập viện điều trị.

Các đối tượng hành hung ông G. trong ngay trong nhà người cháu (Ảnh: Cắt từ camera người dân cung cấp).

Theo nguồn tin bàn đầu, tối 15/9, ông G. ngồi uống bia với 3-4 thanh niên cùng xã tại nhà người cháu ở thôn Phú Nhiêu. Trong cuộc nhậu, ông G. có trêu đùa những người này.

Sau khi nhậu xong, nhóm thanh niên ra về, ông G. vào nhà cháu ngồi lại. Bất ngờ, hai thanh niên cùng nhậu trước đó quay lại, cầm ấm pha trà đập vào mặt ông G. Khi mọi người can ngăn, nhóm thanh niên mới rời đi.

Tuy nhiên, sau đó một trong 2 đối tượng ban đầu đã quay lại cùng một người đàn ông khác. Lúc này cả hai xông vào đạp ngã, rồi đấm đá liên tiếp vào người ông G., dù nạn nhân đã gục xuống nền nhà.

Ông G. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, rồi chuyển lên Hà Nội điều trị. Toàn bộ sự việc ông G. bị hành hung được camera an ninh ghi lại.

Nhận được trình báo, Công an xã Gia Tường đã triệu tập những người liên quan đến làm việc, xác minh và làm rõ vụ việc.