Hai nhóm YouTuber khởi xướng vụ ẩu đả có nghệ sĩ ở TPHCM

Liên quan đến vụ ẩu đả có sự xuất hiện của nhóm nghệ sĩ và YouTuber, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Hứa Duy Phương (SN 1987, là YouTuber), Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (SN 1987, là YouTuber), Lê Hồng Khanh (SN 1965) và Dương Trọng Quốc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ tối 4/9, khi đó, nhóm của Phương, Quốc cùng một số bạn bè đến quán Cà Kê Nướng, đường số 7, Phường An Lạc, để ăn uống và quay video. Trong quán còn có nhóm của YouTuber Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Lê Hồng Khanh và một số người khác.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Hứa Duy Phương, Nguyễn Văn Nhân và Lê Hồng Khanh xảy ra xô xát. Lúc này, Tâm dùng chai bia đánh vào đầu Phương, gây thương tích. Tình hình tiếp tục căng thẳng hơn khi Dương Trọng Quốc lao vào đánh Tâm.

Trong clip được người dùng mạng xã hội lan truyền còn có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ như H.L., V.V.L.T., (nghệ danh L.T.).

Theo cảnh sát, vụ việc chỉ được chấm dứt khi lực lượng bảo vệ quán kịp thời can ngăn. Riêng Phương sau đó được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Công an lấy lời khai nghi phạm tham gia ẩu đả (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay khi nhận tin báo, Công an Phường An Lạc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera, củng cố hồ sơ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 nghi phạm nói trên.

Công an Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia sinh hoạt, vui chơi tại các cơ sở dịch vụ, quán ăn, nhà hàng cần giữ thái độ văn minh, tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối tránh hành vi nóng nảy, xô xát, gây rối nơi công cộng. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Nhà chức trách đề nghị người dân khi phát hiện mâu thuẫn, vụ việc phức tạp cần báo ngay cho lực lượng công an để được can thiệp, xử lý kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.