Người đàn ông không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, đánh công an bị thương

Ngày 20/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương của thành phố này vừa khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chiến (49 tuổi, ở huyện An Dương) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bùi Văn Chiến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, hồi 19h15 ngày 12/10, Tổ công tác Công an huyện An Dương làm nhiệm vụ tại tuyến đường 351, thuộc địa phận xã Nam Sơn của huyện này, phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn đối với Bùi Văn Chiến điều khiển mô tô BKS 15D1-379.07.

Bùi Văn Chiến không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, còn chửi bới, chống đối và dùng tay đánh làm bị thương một cán bộ Công an huyện An Dương.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chiến về tội danh trên.