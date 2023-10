Tài xế có hơi men "gọi cho người thân", CSGT kiên quyết không nghe máy

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, từ đầu năm tới ngày 12/10, ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã xử phạt hơn 12.900 tài xế vi phạm nồng độ cồn, số tiền phạt hơn 62 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tính riêng trong 10 ngày, từ 30/9 đến 9/10, tổ công tác của Công an tỉnh phối hợp Công an các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Yên Thành và Thanh Chương đã xử lý 37 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (3 ô tô, 34 mô tô), tạm giữ 37 phương tiện, xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế vào ban đêm (Ảnh: Đ. Cường).

Quá trình bị kiểm tra, xử lý, nhiều tài xế vi phạm trình bày lý do, năn nỉ được bỏ qua và gọi điện cho người thân quen nhờ tác động.

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc), tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế ô tô mang biển kiểm soát 29A-99.xxx dừng, phối hợp kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế N.V.D. không chấp hành, gọi điện thoại cho một người khác và năn nỉ cán bộ trong tổ công tác nghe máy.

Các thành viên tổ công tác kiên quyết từ chối việc nghe điện thoại. Cuối cùng nam tài xế phải chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy tài xế D. vi phạm nồng độ cồn mức 0,25mg/lít khí thở.

Đặc biệt có trường hợp tài xế L.X.H. (công tác tại một đơn vị thuộc UBND Tương Dương, Nghệ An) điều khiển ô tô BKS 37A-000xx; vi phạm nồng độ cồn mức 0,173 mg/lít khí thở.

Trường hợp này ngoài xử lý theo quy định, lực lượng CSGT sẽ gửi thông báo về đơn vị công tác để kiểm điểm, xử lý cán bộ.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được thực hiện đến ngày 15/10, trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các tổ công tác sẽ kiểm tra xử lý ở bất kỳ điểm nào, thay đổi địa bàn kiểm tra liên tục để tránh tình trạng tài xế "né" chốt.

Thượng tá Trần Thanh Hòa - Phó trưởng Phòng 1, Cục CSGT Bộ Công an, tổ trưởng tổ công tác số 5 - cho biết: "Qua thực tế kiểm tra cho thấy đa số người dân tại Nghệ An chấp hành tốt quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là quy định về nồng độ cồn. Số trường hợp vi phạm chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số phương tiện dừng kiểm tra".

CSGT xử lý tài xế vi phạm (Ảnh: Đ. Cường).

"Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", cùng với tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Điều đáng ghi nhận là thông qua đẩy mạnh xử lý nồng độ cồn, người dân đang thay đổi ý thức, hình thành thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe", Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - nhận định.