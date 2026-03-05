Người đàn ông Hàn Quốc trốn truy nã quốc tế bị bắt ở TPHCM

Ngày 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (PC01) vừa bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Shin Sung Hun (SN 1991, quốc tịch Hàn Quốc).

Shin Sung Hun bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, PC01 phối hợp với Công an phường An Khánh thực hiện công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn về các đối tượng truy nã quốc tế trên địa bàn phường An Khánh.

Các đơn vị phát hiện Shin Sung Hun, đang bị truy nã quốc tế về tội Tổ chức đánh bạc.

Cùng ngày, hai đơn vị trên tiến hành bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, nhà chức trách đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.