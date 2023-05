Bị đòi nợ, 2 người vay tiền chuyển hướng cuộc gọi đến Bộ Công an

Ngày 22/5, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin vừa phát hiện 2 đối tượng chuyển cuộc gọi đòi nợ của các tổ chức tài chính đến đường dây nóng của Bộ Công an, gây ảnh hưởng quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin của cơ quan an ninh.

Các đối tượng gồm N.T.V. (SN 1996, trú huyện Duy Xuyên) và T.T.D. (SN 1990, trú huyện Đại Lộc).

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Hai người này khai nhận đã vay nợ qua ứng dụng (app) vay tiền online trên điện thoại. Sau đó, nhân viên cho vay qua ứng dụng liên tục gọi điện thúc ép trả nợ nên cả hai đã chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an nhằm không bị làm phiền.

Cơ quan chức năng xác định 2 người đã thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý; xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 5,5 triệu đồng.