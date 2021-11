Bị phát hiện mua ma túy, đối tượng đâm xe vào công an hòng tẩu thoát

Dân trí Dùng xe mô tô đi mua ma túy, khi bị công an phát hiện, Khương đã nhấn ga và lao vào tổ công tác hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng này.

Tối 25/11, Công an huyện Kỳ Sơn - Nghệ An cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 24/11, tại khu vực giáp ranh giữa thị trấn Mường Xén và xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tổ công tác của công an huyện chủ trì phối hợp Công an thị trấn Mường Xén và các đơn vị liên quan phát hiện đối tượng Lương Văn Khương (SN 1991), trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Khương tại cơ quan điều tra (Ảnh: V.H).

Khi bị phát hiện, Khương đã điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào tổ công tác hòng trốn thoát nhưng không thành. Vụ đâm xe vào tổ công tác đã làm một chiến sĩ công an bị thương nhẹ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Qua khám xét trong người đối tượng Khương, lực lượng chức năng thu giữ 59,7 gam ma túy tổng hợp.

Số ma túy công an thu giữ từ Khương (Ảnh: V.H).

Được biết, đối tượng Khương nghiện ma túy nặng, có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Duy