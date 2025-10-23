Người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng vì vứt xác lợn xuống kênh

Sáng 23/10, Công an xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính với ông H.V.T. (SN 1981, trú tại thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng) về hành vi vứt gia súc mắc bệnh, chết ra môi trường.

Khoảng 16h ngày 20/10, cơ quan công an nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 3 con lợn chết (mỗi con trọng lượng khoảng 50kg) tại khu vực bờ kênh Xô Viết, thuộc thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng. Những con vật này bốc mùi hôi thối, nghi do bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Những con lợn nghi nhiễm dịch bệnh do ông T. vứt xuống kênh (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào cuộc điều tra, Công an xã Cẩm Hưng xác định ông T. là người đã có hành vi vứt xác 3 con lợn không đúng nơi quy định. Khi được mời làm việc, người đàn ông thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện gia súc có dấu hiệu mắc bệnh, bị chết phải báo cáo ngay cho chính quyền hoặc cán bộ thú y hỗ trợ xử lý, tránh để dịch bệnh lây lan.