Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn về tình hình bệnh tả trước diễn biến phức tạp của dịch trên thế giới theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ đầu năm đến ngày 29/8, toàn cầu ghi nhận hơn 409.200 ca mắc tả, trong đó có hơn 4.700 ca tử vong tại 31 quốc gia. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc giảm 20% nhưng số tử vong lại tăng 46%.

Trong đó, khu vực Đông Địa Trung Hải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 230.900 ca tại 6 quốc gia, tiếp theo là châu Phi với 172.750 ca tại 23 quốc gia. Khu vực Đông Nam Á ghi nhận 2.985 ca tại 5 quốc gia, trong khi châu Mỹ báo cáo 2.496 ca tại 1 quốc gia.

Dịch tả nguy hiểm thế nào?

BS.CKI Đinh Hoàng Trung, khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính, biểu hiện chủ yếu là tiêu chảy dữ dội, nôn mửa, mất nước và rối loạn điện giải cấp tính.

Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Vibrio cholerae (vi khuẩn tả), lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa. Vi khuẩn tả thường có trong phân của người bệnh, môi trường bị ô nhiễm như ao hồ hoặc thực phẩm bẩn.

Vi khuẩn cũng ký sinh trên các loài thủy sinh phù du như rong, tảo, phổ biến ở các loài giáp xác như tôm, cua, sò, ốc, hến. Khi chúng ta ăn phải loại thực phẩm này, vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa.

Theo bác sĩ Trung, có tới 75% người nhiễm vi khuẩn tả không có triệu chứng. Tuy nhiên, trong vòng 7-14 ngày, họ vẫn đào thải vi khuẩn ra môi trường. Chính những “người mang mầm bệnh thầm lặng” này là nguyên nhân khiến dịch tả lan rộng. Trong một số trường hợp chuyển biến nặng, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây sốc nặng và tử vong chỉ trong vài giờ.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh tả nào trong hơn 10 năm qua

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá dịch tả toàn cầu diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch xâm nhập luôn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh giao lưu quốc tế tăng.

Theo bác sĩ Trung, người dân không cần quá lo lắng vì Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh tả nào trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, mỗi người cần chủ động phòng bệnh, vừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, vừa góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Cách phòng tránh dịch tả

Bác sĩ Trung nêu 3 điều cần lưu tâm để phòng bệnh.

Thứ nhất, theo dõi sức khỏe sau khi đi từ vùng dịch về. Khi trở về từ quốc gia hoặc khu vực đang có dịch tả, cần chủ động theo dõi sức khỏe trong ít nhất 5 ngày.

Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào như nôn ói nhiều, tiêu chảy dữ dội, mất nước nhanh, mệt lả… người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Thứ hai, giữ gìn vệ sinh cá nhân - môi trường - thực phẩm. Cần rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, trước và sau khi chế biến thực phẩm; Ăn chín, uống sôi, ưu tiên sử dụng nguồn nước sạch đã qua xử lý.

Song song đó, cần bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, không để ô nhiễm bởi rác thải hoặc nước thải sinh hoạt; giữ vệ sinh môi trường sống.

Rửa tay là cách phòng ngừa bệnh tả quan trọng (Ảnh minh họa: BV).

Thứ ba, phòng bệnh khi đi du lịch hoặc công tác tại vùng dịch. Người dân không sử dụng thức ăn đường phố, hải sản sống hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn; luôn giữ vệ sinh cá nhân, mang theo dung dịch sát khuẩn tay để sử dụng trong điều kiện thiếu nước sạch.

Nếu có triệu chứng nghi ngờ (tiêu chảy nhiều, nôn ói, mất nước), cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ kịp thời.