Vì sao lợn nhiễm dịch tả vẫn được đóng dấu "an toàn" để bán ra thị trường?

Câu hỏi "Vì sao lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi vẫn được đóng dấu kiểm dịch an toàn và bày bán trên sạp tại chợ Vĩnh Viễn (xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ)", được báo chí đặt ra tại cuộc họp báo định kỳ quý III của UBND TP Cần Thơ, chiều 16/10.

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ Ngô Thái Chân khẳng định nhân viên thú y đã kiểm soát trước khi giết mổ. Và sau khi giết mổ, thú y cũng có kiểm tra lại thân, ngũ tạng lợn, song không phát hiện bệnh. Vì vậy, nhân viên thú ý đã tiến hành đóng dấu và cho lưu hành buôn bán theo quy định.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ trả lời câu hỏi của đại diện các cơ quan, báo đài chiều 16/10 (Ảnh: CTV).

Ông Chân nói thêm, theo kết quả xác minh, lợn được giết mổ là lợn nái, có trọng lượng 120kg, của một hộ dân ở ấp 7 (xã Lương Tâm, TP Cần Thơ). Do lợn quá lớn nên bị sạt xương mông không đi được, vì vậy người nuôi đã mang đi giết mổ.

"Tuy nhiên, sau khi đưa ra sạp và lấy mẫu, con lợn này lại... bị bệnh. Chi cục thú y đang phối hợp cơ quan chức năng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cơ sở này để có những thông tin tiếp theo", ông Chân nói.

Như Dân trí đã thông tin, lực lượng chức năng của Cần Thơ khi tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ gia súc của ông Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn) đã phát hiện một con lợn nặng 120kg đã được giết mổ và đóng dấu kiểm dịch.

Kết quả xét nghiệm nhanh và giám định xác nhận mẫu thịt dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Lợn bị dịch tả nhưng vẫn được đóng dấu kiểm dịch để tuồn ra thị trường (Ảnh: Công an TP Cần Thơ).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định con lợn trên thuộc sở hữu của bà T.H.C., một tiểu thương tại chợ Vĩnh Viễn.

Mở rộng kiểm tra tại 2 sạp thịt ở chợ này, đoàn công tác tiếp tục phát hiện 10/12 mẫu thịt tươi và ướp lạnh dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số tang vật gồm hơn 840kg thịt lợn nhiễm bệnh sau đó đã bị thu giữ và tiêu hủy theo đúng quy định.