Người đàn ông bị nhân viên quán karaoke ở TPHCM đánh nguy kịch

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Dĩ An lấy lời khai, điều tra vụ một người bị nhân viên quán karaoke đánh dẫn đến chết não.

Quán karaoke xảy ra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, tối 24/5, ông P. (45 tuổi, ngụ TPHCM) cùng người bạn đến hát tại quán karaoke Oscar Nhất Phương trên đường Kha Vạn Cân (phường Dĩ An).

Đến lúc thanh toán để ra về, giữa ông P. và nhân viên quán xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Ông P. bị một số nhân viên quán đánh bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ một số người liên quan.

Trao đổi với Dân trí, người thân của ông P. cho biết, nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhưng các bác sĩ chẩn đoán ông đã bị chết não.

Gia đình đang phối hợp với bệnh viện để hoàn tất các thủ tục cho nạn nhân được hiến tạng.