Bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc đánh người giao hàng ở TPHCM

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Quốc Đạt (SN 1990, ngụ phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trần Quốc Đạt bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Hoàng Anh).

Trước đó, khoảng 0h ngày 12/3, anh P. (tài xế giao hàng) đến quán ốc tại số 700 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, để nhận đơn hàng cho khách.

Trong lúc chờ lấy hàng, anh P. đậu xe trên vỉa hè trước cửa quán thì xảy ra mâu thuẫn với Đạt, nhân viên của quán, do nhắc nhở việc đậu xe. Trong lúc cự cãi, Đạt dùng ghế nhựa đánh anh P., khiến nạn nhân bị thương ở tay.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng đã mời Trần Quốc Đạt và người có liên quan về trụ sở công an phường làm việc, và đưa anh P. đi giám định thương tích.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh sử dụng vũ lực để giải quyết sự việc. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý theo quy định pháp luật.