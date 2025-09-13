Phát hiện thi thể công nhân phân hủy trong phòng trọ ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, khuya 12/9, người dân sống trong khu trọ trên đường Liên Huyện, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, Bình Dương), ngửi thấy mùi hôi bất thường nên đi kiểm tra.

Công an có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại phòng trọ của anh N.M.Đ. (26 tuổi, quê An Giang), người dân gọi cửa nhiều lần, nhưng không nghe thấy anh Đ. trả lời.

Những người này tìm cách phá cửa vào trong và phát hiện anh Đ. đã tử vong, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Nhận tin báo, công an đến lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Người dân khu nhà trọ cho hay, anh Đ. làm công nhân thời vụ và thuê phòng sống một mình. Thanh niên này sống khép kín, ít giao tiếp.

Công an đang liên hệ với người thân của nạn nhân đến để làm việc, phục vụ công tác điều tra.