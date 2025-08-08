Người đàn ông bị chém gần đứt lìa chân phải ở TPHCM

Ngày 8/8, Công an phường Chánh Hiệp, TPHCM, đang tạm giữ Phạm Nhựt Huỳnh (22 tuổi) liên quan đến vụ chém anh T. (30 tuổi) gần đứt lìa chân phải.

Theo thông tin ban đầu, anh T. và Huỳnh có mâu thuẫn với nhau trước đó, nên khoảng 1h cùng ngày, anh T. cùng hai nam thanh niên khác cầm hung khí đến một ki-ốt ở khu phố 3, phường Chánh Hiệp để đánh Phạm Nhựt Huỳnh.

Hiện trường nơi anh T. bị chém gần đứt lìa chân phải (Ảnh: A.L.).

Khi xảy ra xô xát, Huỳnh dùng dao chém gần đứt lìa chân phải của anh T.. Nhận tin báo, Công an phường Chánh Hiệp đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Công an phường Chánh Hiệp sau đó đã tạm giữ Huỳnh và triệu tập những người có liên quan để điều tra.

Anh T. được người dân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu. Đến trưa cùng ngày, các bác sĩ đã phẫu thật nối chân cho bệnh nhân thành công. Anh T. đã tỉnh, huyết áp ổn định, mạch máu thông tốt.