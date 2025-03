Người đàn ông bị bạn nhậu đuổi đánh tử vong ở Bình Dương

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, đang điều tra vụ người đàn ông bị bạn nhậu đuổi đánh rồi tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường sáng 2/3 (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, tối 1/3, ông Trần Văn C. (45 tuổi, ngụ TP Dĩ An) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán B.Q. trên đường Huỳnh Thị Tươi, khu dân cư Biconsi (phường Tân Bình, TP Dĩ An).

Trong lúc nhậu, giữa ông C. và Lương Văn Chuyên (39 tuổi, ngụ TP Dĩ An) xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Chuyên đã đánh ông C., nạn nhân bỏ chạy ra đường Huỳnh Thị Tươi.

Chuyên đuổi theo, ông C. bỏ chạy được khoảng 50m và gục xuống đường, nằm bất động. Nhóm bạn nhậu chạy ra đưa ông C. đi bệnh viện, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Bình (TP Dĩ An) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương mời những người liên quan đến làm việc, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra.

Đến 11h ngày 2/3, công an vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.