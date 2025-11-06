Đối tượng lái ô tô đâm bố vợ cũ tử vong bị khởi tố tội Giết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, Ninh Bình) về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đoàn Văn Đại vừa bị khởi tố về hành vi Giết người (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 5/11, tại khu vực cây xăng dầu số 58 đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Miếu, Phú Thọ), ông L.Q.M. (SN 1963, trú tại khu 5, phường Thanh Miếu) bị ô tô tải mang biển số 20L-8641 đâm chèn qua người dẫn tới tử vong tại chỗ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thanh Miếu và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Công an nhanh chóng làm rõ đối tượng điều khiển ô tô tải là Đoàn Văn Đại.

Bước đầu Đại khai nhận do mâu thuẫn giữa gia đình mình và gia đình chị L.T.T.H. (vợ cũ của Đại, con gái ông M.) nên khoảng 14h10 ngày 5/11, Đại điều khiển ô tô đâm chèn qua người ông M.

Ô tô tải được Đoàn Văn Đại dùng gây án, đâm bố vợ cũ tử vong chiều 5/11 (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây án, Đại điều khiển ô tô bỏ chạy theo đường Nguyễn Tất Thành lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để về Hà Nội.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, công an vận động, thuyết phục đối tượng Đoàn Văn Đại đến Công an phường Phúc Yên (Phú Thọ) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội vào chiều cùng ngày.