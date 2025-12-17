Người dân miền núi tự nguyện giao nộp nhiều súng tự chế

Ngày 16/12, Phòng Tham mưu Công an thành phố Huế phối hợp với chính quyền địa phương và Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật tại xã miền núi Nam Đông, tập trung vào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ rừng. Sau buổi tuyên truyền, người dân đã tự nguyện giao nộp 10 vũ khí, công cụ hỗ trợ và súng tự chế các loại.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an xã Nam Đông, cho biết tính từ đầu năm đến nay, công an xã đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 18 vũ khí.

Nhiều người dân ở xã Nam Đông, thành phố Huế tự nguyện giao nộp súng tự chế (Ảnh: Công an cung cấp).

Anh Trần Xuân Chiến, một người dân xã Nam Đông, chia sẻ: "Trước đây, bà con quen dùng súng tự chế để đi rẫy, vào rừng. Thời gian được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu rõ hơn quy định của pháp luật và nhận thấy sự nguy hiểm của việc tàng trữ vũ khí. Do đó, nhiều người đã tự nguyện giao nộp để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng".

Phó Trưởng Công an xã Nam Đông cũng thừa nhận, đời sống của người dân tại xã miền núi này còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật chưa đồng đều.

Một bộ phận bà con vẫn còn giữ những tập quán cũ như săn bắt thú rừng, sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ để phục vụ sản xuất nương rẫy, bảo vệ hoa màu.

Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn, đặc biệt là khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã.

Tại hội nghị, lực lượng chức năng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung sát với đời sống thực tế của người dân, các quy định mới trong xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự cũng như công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Công an xã Nam Đông đã phân tích rõ nguy cơ mất an toàn và hậu quả pháp lý từ việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế trong sinh hoạt, sản xuất. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, giúp người dân nắm rõ hơn các quy định này.