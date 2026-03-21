Công an bác tin bắt cóc trẻ em ở Tây Ninh đang lan truyền mạng xã hội

Ngày 21/3, Công an xã Phước Lý (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về vụ bắt cóc trẻ em, kêu gọi từ thiện, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Khoảng 21h ngày 20/3, Công an xã Phước Lý phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Ngọc Duyên” đăng bài kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm một cháu bé được cho là bị hai người đàn ông lạ mặt bắt đi khi đang chơi trước nhà trên tuyến đường tỉnh 835B, thuộc địa bàn xã.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 30 phút sau, tài khoản này tiếp tục đăng bài khác kêu gọi từ thiện với tiêu đề “Lời kêu gọi khẩn thiết: Chung tay giúp đỡ cháu Đặng Minh Khôi”.

Hai bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 436 lượt thích, hơn 1.400 lượt chia sẻ và hàng chục bình luận, khiến nhiều người dân hoang mang.

Qua xác minh, Công an xã Phước Lý khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như nội dung đăng tải. Các thông tin trong bài viết là sai sự thật, không có căn cứ.

Công an xã Phước Lý đang thu thập tài liệu, xác minh, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội, tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.