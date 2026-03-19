Tây Ninh công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa XI

Tối 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Bầu cử, toàn tỉnh có 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 634 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Có 135 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 81 đại biểu; 3.441 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 2.059 đại biểu.

Người dân đi bỏ phiếu bầu cử ở Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Kết quả, Tây Ninh bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 81 đại biểu HĐND tỉnh và 2.037 đại biểu HĐND cấp xã (khuyết 22 đại biểu).

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn diễn ra thành công, đảm bảo đúng quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, ghi nhận các cấp, ngành, địa phương đã phối hợp tổ chức cuộc bầu cử chặt chẽ, đúng tiến độ.

Danh sách trúng cử HĐND tỉnh có nhiều lãnh đạo chủ chốt như ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Đức Trong, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh, cùng một số cán bộ, lãnh đạo địa phương.