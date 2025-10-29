Ngư dân tố bị 3 tàu lạ tấn công tới tấp khi đánh bắt cá trên biển

Ngày 29/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc một số ngư dân tố bị hành hung và cướp tài sản khi đang đánh bắt trên biển.

Theo trình báo của vợ chồng ông H.K. (40 tuổi, trú tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), ngày 17/10, ông K. cùng 3 ngư dân khác xuất bến để đánh bắt cá tại vùng biển được cấp phép gần quần đảo Trường Sa.

Tàu cá của ông K. bị tàu lạ đâm gây hư hỏng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trong quá trình đánh bắt, tàu của ông K. gặp sự cố hư chân vịt, phải nhờ một tàu cá khác hỗ trợ để vào đảo sửa chữa, sau đó tiếp tục ra khơi.

Khoảng 18h30 ngày 24/10, tàu cá của ông K. bất ngờ bị 3 tàu lạ áp sát. Nhóm người trên các tàu lạ nghi ngờ ông lấy cắp lưới cá của họ. Mặc dù ông K. đã giải thích không lấy cắp, các tàu lạ vẫn đâm thẳng vào thân tàu của ông và dùng chai thủy tinh ném lên tàu.

Sự việc khiến ông K. cùng 3 ngư dân trên tàu hoảng loạn, chỉ kịp dùng điện thoại quay lại clip làm bằng chứng.

Chưa dừng lại, nhóm người trên tàu lạ đã đột nhập sang tàu của ông K., dùng hung khí tấn công, đánh đập ông và các ngư dân.

Các đối tượng ép buộc ngư dân trên tàu ông K. giao nộp toàn bộ giấy tờ, hồ sơ và lấy đi 10 triệu đồng. Khi phát hiện một ngư dân lén quay clip, nhóm này đã giật lấy và ném vỡ điện thoại.

Các ngư dân bị thương tích (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đơn trình báo, sau khi bị tấn công, ông K. đã gọi điện về cho vợ để trình báo sự việc với lực lượng biên phòng. Khoảng 30 phút sau, nhóm người trên tàu cá lạ đã quay lại trả giấy đăng kiểm tàu, nhưng tiền và căn cước công dân của các ngư dân đều bị mất.

Sáng 25/10, tàu cá của ông K. đã được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa vào đảo Đá Nam (thuộc quần đảo Trường Sa). Tại đây, lực lượng quân y đã sơ cứu và băng bó vết thương cho 4 ngư dân bị thương.

Ông K. mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi phá hoại tài sản, cướp tài sản và cố ý gây thương tích của nhóm đối tượng nêu trên.