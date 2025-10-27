Chủ tịch xã, phường bị phê bình do chưa quyết liệt chống khai thác IUU

Ngày 26/10, một nguồn tin xác nhận, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn tăng cường chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Đắk Lắk là địa phương có tỷ lệ tàu cá chưa được cấp phép còn cao với 670/2.798 tàu (23,95%). Số tàu cá này tập trung tại một số địa phương như phường Hòa Hiệp 223 tàu, phường Xuân Đài 159 tàu, xã Hòa Xuân 31 tàu, phường Tuy Hòa 21 tàu, phường Phú Yên 45 tàu...

Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu 100% tàu cá đủ điều kiện được cấp phép trước ngày 30/10 (Ảnh minh hoạ: Doãn Công).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, dù đã ghi nhận mức giảm về số lượng tàu chưa được cấp phép nhưng phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân và xã Xuân Đài là các địa phương còn tỷ lệ tàu chưa cấp phép cao, thể hiện việc chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt, chưa tạo chuyển biến rõ rệt. Do đó, cả 3 địa phương này đã bị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nghiêm khắc phê bình vào ngày 15/10.

UBND tỉnh Đắk Lắk nhận định trong tuần qua, phường Phú Yên là địa phương duy nhất ghi nhận gia tăng số lượng tàu cá chưa cấp phép (tăng 1 tàu), phản ánh công tác kiểm tra, giám sát đội tàu chưa chặt chẽ và có dấu hiệu buông lỏng quản lý. Chủ tịch UBND phường Phú Yên bị Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo phường Phú Yên báo cáo nguyên nhân gia tăng tàu chưa cấp phép, có cam kết xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 30/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tất cả xã, phường ven biển của tỉnh huy động cả hệ thống chính trị tại cơ sở để nắm chắc tình hình, giám sát, ngăn chặn kịp thời các trường hợp tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Lãnh đạo các xã, phường được yêu cầu phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức rà soát toàn diện đội tàu trên địa bàn, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", để hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép hoạt động theo quy định. Phấn đấu 100% tàu cá đủ điều kiện đều được cấp phép, hoàn thành trước ngày 30/10.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương thực hiện niêm phong 100% tàu không đủ điều kiện hoạt động, tuyệt đối không để ngư cụ, thiết bị khai thác trên tàu, ngăn chặn tình trạng đưa tàu ra khơi trái phép.

Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả công tác chống khai thác IUU tại địa phương. Trường hợp tiếp tục để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu mà không cần qua bước phê bình hoặc kiểm điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung kiểm điểm, kèm theo hình thức tự nhận kỷ luật của Chủ tịch UBND các xã, phường nhằm đánh giá khách quan, toàn diện mức độ vi phạm, trách nhiệm cá nhân.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức.