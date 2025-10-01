Người đứng đầu lơ là chống IUU bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật

Ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Phiên họp này được tổ chức ngay sau Phiên họp thứ 14 cách đây ít ngày cho thấy quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ trong chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ, mặc dù tiếp tục có chuyển biến tốt, song nhiều nhiệm vụ chưa có chuyển biến căn bản.

Khẳng định quyết tâm "tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU", Thủ tướng đặt mục tiêu đến 15/11 chấm dứt tình trạng khai thác vi phạm các quy định IUU, bởi điều này liên quan tới danh dự của đất nước, lợi ích của nhân dân…

Đặc biệt, những đối tượng nào không chấp hành phải xử lý nghiêm theo pháp luật; bộ, ngành, địa phương nào thực hiện không tốt, nhất là người đứng đầu phải bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ bày tỏ không hài lòng đối với một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU và phê bình các địa phương không có báo cáo về tình hình khắc phục.

Thủ tướng nhắc nhở cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực hiện nghiêm; hằng tuần, hằng tháng khi rà soát, nhận thấy cấp ủy, chính quyền nào không có chuyển biến trong việc chống khai thác IUU, Đảng ủy Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ban Chỉ đạo IUU (Ảnh: VGP).

Theo đó, lực lượng công an và chính quyền các địa phương phải rà soát lại toàn bộ đội tàu; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp, kiểm soát dứt khoát không cho các tàu không có giấy phép hoạt động, tịch thu giấy phép nếu vi phạm khai thác IUU, bảo đảm hoàn thành ngày 5/10.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương phối hợp kiểm soát chặt chẽ xuất xứ nguồn gốc thủy sản, không để lọt hải sản bất hợp pháp.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương sửa đổi quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực này theo hướng tăng mức phạt để tăng tính răn đe; các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án, chuyển đổi nghề cho ngư dân, chuyển đổi từ đánh bắt là chính sang nuôi trồng thủy sản.

Trong bão số 10 vừa qua, chỉ khi cứu tàu bị nạn, lực lượng chức năng mới phát hiện nhiều tàu cá đã mất kết nối VMS từ lâu nhưng không được báo cáo, xử lý. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng tiếp tục giám sát chặt chẽ, báo cáo danh sách tàu cá qua trạm biên phòng, vi phạm quy định trên các vùng biển.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Viettel cần khẩn trương thực hiện số hóa toàn diện trong quản lý khai thác IUU, tích hợp với dữ liệu về dân cư, chia sẻ, kết nối liên thông giữa các ngành, các địa phương để phục vụ công tác quản lý, bắt buộc hoàn thành trước ngày 5/10.

Tập đoàn VNPT tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề kỹ thuật và tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống, chuyển đổi kết nối dữ liệu hệ thống VMS theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương. Các cơ quan thanh tra tổ chức các đoàn thanh tra xuống địa phương, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề xuất xử lý nghiêm theo quy định.