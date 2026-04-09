Ngồi xem bóng chuyền, nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người tử vong tại xã Tân Thới.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/4, anh V.T.Y. (SN 1997) đang ngồi trên ghế nhựa ở hành lang trước nhà của ông L.V.C. xem đánh bóng chuyền.

Lúc 17h20, Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000) điều khiển mô tô đến nhà ông C. rồi cầm dao đâm anh Y. gây thương tích.

Gây án xong, Khánh cầm con dao chạy xe về nhà và cố thủ bên trong.

Khi lực lượng Công an xã Tân Thới đến, Khánh cầm dao định chống trả. Nhận định đối tượng có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, cảnh sát đã vận động, thuyết phục đối tượng.

Sau khoảng 15 phút, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Khánh và thu giữ con dao bằng kim loại, chiều dài 31cm, mũi nhọn.

Anh Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong vì mất máu cấp không hoàn hồi do vết thương xuyên thấu ngực phải gây đứt động mạch vai, ngực bên phải và thủng phổi.